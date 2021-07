De Tweede Kamer komt woensdag terug van reces voor een debat over het coronavirus. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat er zo snel weer over het virus gesproken zou worden, maar nu komt het parlement naar aanleiding van een nieuwe coronabrief van demissionair zorgminister Hugo de Jonge toch weer bijeen. Dat heeft de dagelijkse leiding van de Kamer zaterdagmiddag bevestigd.