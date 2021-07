Elektrische scooter geen garantie voor minder CO2

Elektrische snor- en bromfietsen (e-scooters), vrachtfietsen en steps (e-steps) mogen een duurzaam imago hebben, in de praktijk dragen ze volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) niet altijd bij aan verlaging van de CO2-uitstoot. Alleen als je ze echt in de plaats van een auto gebruikt, scheelt het wel altijd in gunstige zin. Maar vaak worden met name e-scooters gebruikt in plaats van de gewone fiets of de bus die toch al rijdt.