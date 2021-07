Het hooggerechtshof in Colombia heeft bepaald dat Saïd R., verdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, uitgeleverd mag worden aan Nederland. Wanneer dat gaat gebeuren is echter nog onduidelijk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten geen tijdsindicatie te kunnen geven. Wel liet het OM eerder al weten R. „op korte termijn” in Nederland te verwachten.