Zeker 52 mensen zijn in Bangladesh omgekomen door een brand in een levensmiddelenfabriek, meldt de politie vrijdag. Er zouden tientallen mensen vermist zijn. Reddingswerkers halen nog steeds lichamen uit het brandende bedrijf in Rupganj, vlakbij de hoofdstad Dhaka, waarin het vuur al sinds donderdagmiddag woedt.