De Amsterdamse AEX-index veerde vrijdag wat op na de zware verliesbeurt een dag eerder. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi stonden in de kopgroep na een positief kwartaalbericht van chipfabrikant TSMC. Ook de andere Europese aandelenmarkten toonden herstel. Beleggers schoven de zorgen over de opmars van de Delta-variant even aan de kant en keken uit naar de G20-top.