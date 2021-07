NCTV: Geen directe bemoeienis Ankara met radicalisering

De Turkse regering heeft geen directe bemoeienis met mogelijk islamitische radicalisering van Nederlanders met een Turkse achtergrond. Wel kunnen indirect ontwikkelingen in Turkije, zoals meer ruimte voor islamistische groeperingen en antiwesterse retoriek, van invloed zijn. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een analyse over Turkije, die demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.