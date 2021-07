Kaag is absoluut niet optimistisch over ontwikkeling Afghanistan

Het demissionaire kabinet maakt zich steeds meer zorgen over het oprukken van de Taliban in Afghanistan. Sinds mei hebben zij zo’n honderd districten veroverd, zei minister Ank Bijleveld (Defensie) in een debat in de Tweede Kamer. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) vindt de veiligheidssituatie „ontzettend zorgelijk” en is „absoluut niet” optimistisch over de ontwikkelingen in het land, waar ongeveer 30.000 Nederlandse militairen de afgelopen twintig jaar actief zijn geweest.