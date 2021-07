Beurzen New York flink lager door zorgen over Delta-variant

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met behoorlijke koersverliezen geopend. Net als in Europa zijn beleggers op Wall Street bezorgd dat het economisch herstel van de coronacrisis wordt ondermijnd door de snelle verspreiding van de besmettelijke Delta-variant. Onder meer luchtvaartbedrijven en cruisemaatschappijen stonden flink in het rood omdat de Delta-variant voor hernieuwde reisbeperkingen kan zorgen. Verder kwamen tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten.