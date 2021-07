KLM onderzoekt filmpje waarin Marokkaans toestel wordt nageroepen

Luchtvaartmaatschappij KLM doet onderzoek naar een filmpje dat op sociale media rondgaat, waarin ‘oprotten’ wordt geroepen naar een vliegtuig van Royal Air Maroc. In de video is te zien dat er een vliegtuig van de Marokkaanse maatschappij vertrekt. Iemand roept: „Ja ja, daar gaat weer een volle kist met Marokkanen terug naar Marokko”. Daarop klinkt luid gejuich en komt iemand in KLM-kleding in beeld die staat te springen. „Allemaal een enkeltje”, klinkt het dan. „Oprotten, oprotten.”