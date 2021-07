Overleg over onrust in Gelderse gemeenten na invallen

De gemeenten Buren en Tiel overleggen donderdag met politie, justitie en hulpverleners over de onrust die is ontstaan nadat zwaarbewapende agenten woensdagmorgen invallen deden in woningen van verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries. In Maurik (gemeente Buren) en in de Tielse wijk Passewaaij viel de politie woonhuizen binnen en nam daar spullen in beslag. In Maurik woonde een 35-jarige Poolse man en in Tiel had een 21-jarige Rotterdammer een tweede onderkomen.