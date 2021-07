Gelderland woedend op hoogleraar Radboud Universiteit

Het Gelderse provinciebestuur is woedend op een hoogleraar bestuurskunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die heeft het college van Gedeputeerde Staten en het gemeentebestuur van Barneveld in het openbaar beschuldigd van omkoping, maar hij had daarvoor geen bewijzen. Commissaris van de Koning John Berends wil van het college van bestuur van de universiteit weten of zij het handelen van de professor „passend vinden bij hetgeen van een wetenschapper verwacht mag worden.”