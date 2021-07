Bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land wordt donderdag gestaakt. Medewerkers leggen de hele dag het werk neer omdat werkgeverskoepels geen goede cao-afspraken willen maken om op korte termijn iets te doen tegen de hoge werkdruk, zegt FNV. Volgens de vakbond is het de eerste landelijke staking in meer dan twintig jaar in deze sector.