Het CDA wil dat er een speciale dienst komt die juridische bijstand verleent aan mensen die een geschil hebben met de Belastingdienst. Ook medewerkers van de fiscus zelf moeten daar vertrouwelijk meldingen kunnen doen als zij zien dat burgers in de knel komen. Kamerlid Inge van Dijk doet dat voorstel in het debat over het eindrapport van een speciale Kamercommissie die de toeslagenaffaire heeft onderzocht.