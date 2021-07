Universiteiten zijn niet van plan hun introductieweken in het nieuwe studiejaar op te schorten of aan te passen nu het aantal coronabesmettingen vooral onder jongeren toeneemt, zegt voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU Pieter Duisenberg. Het is volgens hem „niet uit te leggen” dat de coronamaatregelen worden versoepeld, maar dat het hoger onderwijs niet volledig open zou kunnen.