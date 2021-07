In verschillende regio’s in het land is het volgens de koepelorganisatie van GGD’en erg druk in de coronateststraten. Het aantal testafspraken neemt overal toe, maar vooral in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Brabant is het druk, aldus een woordvoerster. De organisatie maakt zich zorgen over het rap toenemende aantal besmettingen.