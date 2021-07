De oppositie in de Tweede kamer is, ruim een halfjaar na het verschijnen van het vernietigende eindrapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, nog niet overtuigd dat de boodschap van dat rapport ook is aangekomen. Het kabinet trad af en beloofde op veel terreinen beterschap. Maar er gaat nog altijd veel mis, constateren Kamerleden.