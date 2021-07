De boerenprotesten in vijf steden zijn ten einde. Zowel op het Malieveld in Den Haag als voor diverse provinciehuizen zit het programma van de acties erop en is de leegloop begonnen. Aan de betogingen in Arnhem, Zwolle, Assen en Den Bosch deden alles bij elkaar enkele duizenden boeren mee. Velen van hen waren op hun tractor gekomen.