Staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius neemt signalen dat met Nederlands subsidiegeld waardevolle bossen in Estland gekapt worden voor de productie van biomassa „uiteraard serieus”. Zij gaat een onderzoeksrapport van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) waar dat in staat grondig bestuderen, belooft zij tijdens een Kamerdebat over klimaat en energie.