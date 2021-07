De Ever Given vaart weer door het Suezkanaal. Het blokkeerschip wordt tijdens een officiële ceremonie uitgezwaaid door Egypte. Het schip, dat onderweg is naar Rotterdam, lag in maart een week vast in het Suezkanaal en vervolgens maanden aan de ketting. Tijdens de ceremonie werd een deal getekend over het betalen van een schadevergoeding door de eigenaar van de Ever Given aan kanaalautoriteit SCA.