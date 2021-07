Nederland herstelt nog sneller en beter van de coronacrisis dan in Brussel werd verwacht. De Europese Commissie rekent op een economische groei van 3,3 procent zowel dit als volgend jaar, een stuk meer dan ze eerder dit jaar voorspelde. In mei ging het om 2,3 procent en in februari verwachtte het dagelijks EU-bestuur nog maar 1,8 procent.