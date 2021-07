Rutte: aanslag op De Vries is aanslag op vrije journalistiek

De aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries is een „aanslag op de vrije journalistiek”. Dat zegt demissionair premier Mark Rutte in een eerste reactie op het feit dat De Vries eerder op de avond is neergeschoten in Amsterdam. Zijn gedachten gaan uit naar De Vries en zijn geliefden. „We hopen allemaal vurig, we bidden, dat hij deze aanslag overleeft”, zei de minister-president. Hij noemde de schietpartij „schokkend en niet te bevatten”.