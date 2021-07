Het hoge percentage coronabesmettingen dat terug te voeren is op de horeca, lijdt niet tot paniek in de sector. „Het is wel een signaal”, beseft Johan de Vos, de voorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Landelijk directeur Dirk Beljaarts van KHN laat weten dat de branchevereniging zijn leden nogmaals op de regels zal wijzen, maar spreekt ook van „incidenten”.