Arnhem denkt dat er bij de herdenking van de Slag om Arnhem in september van dit jaar weer publiek aanwezig kan zijn. Dat schrijft de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch dinsdag in een brief aan de raad. Hij verwacht dat de altijd drukbezochte herdenkingsceremonie met kranslegging tegen die tijd weer mogelijk is. Bij het aansluitende muziekspektakel Bridge to Liberation op de John Frostbrug zijn nog geen toeschouwers welkom.