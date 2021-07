Schoenen van bacteriën en een jasje van schimmels. Meubels gemaakt door bijen en borden van aardappelzetmeel. Dat zijn enkele voorbeelden van de ontwerpen die vanaf zaterdag te zien zijn op de expositie Design by Nature in museum de Fundatie in Zwolle. Ruim dertig kunstenaars ontwierpen toegepaste kunst met hulp van de natuur.