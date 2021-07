Extern onderzoek naar rapport GGD Kennemerland over kanker

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) laat een externe, onafhankelijke partij onderzoeken hoe een rapport over kankergevallen in de regio tot stand is gekomen. De veiligheidsregio meldt dat daartoe is besloten na overleg met de directeur GGD Kennemerland Bert van de Velden. Het Noordhollands Dagblad schreef zaterdag dat Van de Velden in een GGD-rapport de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, liet schrappen als mogelijke oorzaak van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk.