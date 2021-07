De Duitse president Frank-Walter Steinmeier ziet koning Willem-Alexander als vriend, vertrouweling en partner. Dat maakt de president maandagavond duidelijk in de speech die hij geeft tijdens het staatsbanket. „We zien elkaar weer. Niet alleen als goede oude vrienden, maar als vertrouwelingen en partners in een wereld waarin we allemaal van elkaar afhankelijk zijn”, zegt Steinmeier.