„Google, Facebook en Twitter dreigen met vertrek uit Hongkong”

Grote Amerikaanse techbedrijven als Twitter, Facebook en Google dreigen hun dienstverlening in Hongkong te staken als de autoriteiten van de stad de geplande wijziging van wetten over gegevensbescherming doorvoeren. Met de nieuwe regels zouden de techbedrijven aansprakelijk kunnen worden voor het kwaadwillig delen van informatie door individuen, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van een brief die door bedrijven verenigd in de Asia Internet Coalition is verstuurd.