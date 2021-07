In het noordwesten van Syrië zouden zaterdag na beschietingen door regeringstroepen negen doden en 15 gewonden onder de lokale bevolking zijn gevallen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een in Londen gevestigde organisatie die sinds 2011 de situatie in Syrië monitort. Onder de doden zouden zeven kinderen zijn.