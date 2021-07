We hadden zin in zoet. Iets zomers graag. En het moest niet te moeilijk zijn, vond ik. Uren mixen en kneden, vullingen maken en lagen opbouwen is in de warmere maanden ineens stukken minder aantrekkelijk. En eerlijk gezegd hou ik gewoon van eenvoudige baksels. Niet te veel geknutsel, maar simpelweg goede smaken kiezen, netjes wegen, mengen en hop, de oven in.