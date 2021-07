Het aandeel van ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic was vrijdag een opvallende stijger op Wall Street, na de aankondiging van de eerste ruimtereis door het bedrijf. Het sentiment op de beurzen in New York was positief geholpen door een beter dan verwacht banenrapport. De banengroei speelt naast de inflatie een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van Amerikaanse centrale banken.