‘OPEC+-landen op één na akkoord met nieuwe afspraken’

De olieproducerende landen verenigd in oliekartel OPEC en hun bondgenoten (OPEC+) zijn nagenoeg allemaal akkoord met nieuwe afspraken over de olieproductie. Alleen de Verenigde Arabische Emiraten zouden op bepaalde punten nog dwarsliggen, meldden ingewijden rond de gesprekken aan persbureau Reuters. Probleem is dat voor OPEC-afspraken unanimiteit vereist is. Volgens het Russische persbureau Interfax zouden de gesprekken nog tot maandag kunnen duren.