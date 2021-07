De politie doorzoekt vrijdag opnieuw het huis van de 55-jarige man die op 28 mei dood werd aangetroffen in zijn woning in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland). De man is door een geweldsmisdrijf om het leven gekomen. Maar wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. De politie wil niet ingaan op de reden voor de nieuwe doorzoeking.