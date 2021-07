De aandelenbeurs in Amsterdam is na enkele maanden weer voorbijgestreefd door Londen als belangrijkste handelscentrum van Europa. Door de brexit verplaatsten beurshandelaren activiteiten naar het Damrak om te kunnen handelen op de Europese interne markt. Maar de laatste tijd is de handel in Londen weer aangetrokken en die in Amsterdam iets teruggezakt, waardoor de Nederlandse hoofdstad weer van de troon kon worden gestoten.