Gebieden in de Gelderse gemeente Maasdriel blijven aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In Hedel, dat deel uitmaakt van de gemeente Maasdriel, is een fruitbedrijf gevestigd waar een omvangrijke afpersingszaak speelt. Het eerdere besluit onder meer de gebieden rondom de op- en afritten van de A2 als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen, zou vrijdagochtend aflopen, maar is nu verlengd tot en met 31 augustus, meldt de gemeente.