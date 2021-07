Het economisch herstel in Nederland is nog broos, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De financiële instellingen constateren dat de economie zich positief lijkt te ontwikkelen, maar zien ook dat er nog veel onzekerheid is. „Als over een tijdje toch weer contactbeperkende maatregelen nodig zouden zijn, verandert dat het perspectief.”