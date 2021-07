Kamerbestuur na reuring rond Bosma: voorzitter gaat over de orde

Het bestuur van de Tweede Kamer zal de klacht van GroenLinks-parlementariër Corinne Ellemeet behandelen, maar zegt daarvoor geen procedure te hebben. Ellemeet beklaagde zich dat voorzitter Martin Bosma zich tijdens een debat over IS niet onafhankelijk opstelde, omdat hij zijn fractiegenoot Gidi Markuszower niet aansprak op beschuldigingen aan het adres van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken). „Uiteindelijk gaat de voorzitter over de orde in de zaal”, zegt het bestuur in een reactie.