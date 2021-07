Een tuchtrechtsysteem voor makelaars zou kunnen helpen om excessen op de woningmarkt tegen te gaan. Dat hebben makelaarsverenigingen NVM en VBO en Vereniging Eigen Huis (VEH) gezegd tijdens een rondetafelgesprek over de huizenmarkt in de Tweede Kamer. Ze pleiten daarbij voor zelfregulering, net als in de bankensector waar al zo’n systeem van kracht is.