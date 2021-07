De algemene landelijke vaccinatiegraad is opnieuw licht gestegen, nadat vorig jaar voor het eerst in vijf jaar een stijging werd gemeten. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag in een Kamerbrief. De staatssecretaris noemt het „bijzonder positief” dat ondanks de coonapandemie het Rijksvaccinatieprogramma „zoveel mogelijk is doorgegaan”.