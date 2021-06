CDA-wethouders Venray weg na motie van wantrouwen

Beide CDA-wethouders van Venray zijn woensdagavond opgestapt nadat tegen een van hen een motie van wantrouwen werd aangenomen. Die motie gold Jan Loonen wegens een omstreden gronddeal, die volgens de raad de schijn van belangenverstrengeling had. Ook kreeg burgemeester Luc Winants van Venray een gele kaart aan de broek in de vorm van een motie van afkeuring. Dit omdat hij publiekelijk Loonen de hand boven het hoofd had gehouden en publicaties over de omstreden gronddeal van Loonen had proberen tegen te houden.