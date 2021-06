De politie heeft woensdagochtend opnieuw een verdachte opgepakt wegens betrokkenheid bij een poging tot liquidatie in Sittard op 12 september vorig jaar. De 32-jarige verdachte werd in de gevangenis van Roermond aangehouden. Hij is de zesde verdachte die na deze liquidatiepoging is aangehouden, maakte de politie bekend.