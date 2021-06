Verdachte ‘vergismoord’ Amsterdam-Osdorp zwijgt in alle talen

De 26-jarige Dominique K., verdacht van betrokkenheid bij de moord op Serdar Ay in de nacht van 19 op 20 oktober vorig jaar, heeft tot dusver geweigerd een verklaring af te leggen. Hij ontkent, maar wil voorlopig niets verder toelichten. Ook ten overstaan van de rechtbank in Amsterdam wilde hij woensdag niets zeggen, behalve dat hij de gebeurtenissen „heel erg” vond voor de nabestaanden van Ay, die vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een zogeheten vergismoord.