Het was zo’n intensieve week in mijn werk. Ik hoorde van zorgen in gezinnen. Over dat ene kind met dat moeilijke gedrag. En steeds moest dan uitgelegd worden waaróm dat gedrag er was. Dat de angst, de boosheid en het terugtrekken een dringende vraag betekenden. En omdat die vraag niet gehoord werd, raakten ouders en kind elkaar kwijt. Dat raakt je.