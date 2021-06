Satellietschotels Burum hoeven niet te wijken voor 5G

Satellietbedrijf Inmarsat hoeft zijn ontvangstschotels in het Friese Burum voorlopig niet te verplaatsen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam bepaald. Volgens de rechter wegen internationale afspraken over het grondstation in Friesland, dat gebruikt wordt voor noodoproepen in de lucht- en scheepvaart, zwaarder dan de wens van het kabinet om de frequenties van Inmarsat vrij te spelen voor 5G. Daarmee gaat er voorlopig een streep door de beoogde wijziging van het nationale frequentieplan.