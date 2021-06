Meubel- en keukenbedrijf De Mandemakers Groep doelwit cyberaanval

De Mandemakers Groep (DMG) uit Waalwijk, het bedrijf achter keukenmerken als Mandemakers, Brugman en Keukenconcurrent, maar ook meubelwinkels als Montel, Morres en Piet Klerkx is doelwit geworden van hackers. Door ICT-problemen als gevolg van een cyberaanval is het bedrijf niet of nauwelijks bereikbaar, zo laat DMG weten. De onderneming zegt hard aan een oplossing te werken en verontschuldigt zich tegenover klanten voor het ongemak.