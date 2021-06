‘Werknemer honkvaster door zekerheid vast contract’

Hoogopgeleide mensen zijn minder geneigd over te stappen naar een andere baan vanwege de zekerheid van het vaste contract bij de huidige baas. In het jaarlijkse imago-onderzoek van Intermediair geeft bijna de helft van de ondervraagden aan niet van baan te willen wisselen omdat ze hun vaste contract niet willen opgeven. Dat was een jaar eerder nog 38 procent. Van de ondervraagden had 71 procent een vaste aanstelling. Een ruime meerderheid van de werknemers voelt zich ook zeker over het behoud van zijn baan.