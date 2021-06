Weer nieuwe records bij slot Wall Street

Bij belangrijke beursgraadmeters in New York gingen er dinsdag opnieuw records in de boeken, al waren de koerswinsten wel erg klein. Beleggers leken de zorgen over de misschien te hoge waarderingen van sommige aandelen enigszins opzij te schuiven. Maar tegelijk drukte de snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus in veel landen weer wat op het sentiment. Verder werd nagekauwd op positievere verwachtingen van de Wereldbank over de groei van de Chinese economie.