De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) roept Rusland, Oekraïne en de NAVO op maatregelen te nemen om de spanningen in de Zwarte Zee te beperken. Alle partijen moeten de grootst mogelijke transparantie tonen over hun militaire activiteiten, zei OVSE-baas Helga Schmid dinsdag in Wenen.