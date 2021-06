Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een slachthuis in Epe, dat deze week in opspraak is geraakt wegens ernstige dierenmishandeling, zo snel mogelijk wordt gesloten. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot dringt daar tijdens het wekelijkse Vragenuur op aan. Hij krijgt bijval van onder andere VVD, CDA, PVV, PvdD, PvdA, SP en GroenLinks.