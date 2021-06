Het is nog altijd onduidelijk wanneer Saïd R., verdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, vanuit Colombia aan Nederland wordt uitgeleverd. R. verzet zich tegen zijn uitlevering, liet de officier van justitie dinsdag weten in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp tijdens een voorbereidende zitting in Marengo.