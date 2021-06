„Koningskronen rolden van gezalfde hoofden als appelen van bomen in herfsttooi”, schreef een historicus over de revoluties aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En na de Tweede was het niet anders. Niet alleen de dictators die deze oorlog veroorzaakten, vielen. Ook koningen en keizers tuimelden van hun troon. Soms als kind.